Брянские полицейские задержали банду похитителей автомобилей

Ущерб от кражи машин составил больше 2,5 миллионов рублей. Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области

Брянские полицейские совместно с калужскими коллегами задержали банду похитителей автомобилей из четверых человек. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

По версии следствия, воровал автомобили гражданин одной из среднеазиатских республик, временно зарегистрированный на территории Калужской области. После поступления заказа он похищал автомобиль определенной марки и перегонял его соучастникам из Брянска. Те в свою очередь отдавали машину владельцу автомастерской. Ее разбирали на части и продавали.

Сейчас участников банды подозревают в трех эпизодах краж транспортных средств в Калуге, а также Обнинского и Жуковского районов Калужской области. Ущерб составил больше 2,5 миллионов рублей.

Полицейские нашли и изъяли части от украденных автомашин, оборудование для блокировки автомобильной сигнализации и подавления сигналов сотовой связи, незаполненные бланки страховых полисов, печати, средства связи, а также травматическое оружие.

- Троих задержанных заключили под стражу, – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.- Еще один будет ожидать суда под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия для установления всех эпизодов и возможных соучастников противоправной деятельности

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