Брянцев просят быть осторожными и соблюдать все необходимые меры безопасности. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Брянской области 18 августа ожидают сильный ливень с грозой и градом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

При грозе порывы ветра достигнут 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от плюс 15 до плюс 20 градусов. Днем – от плюс 22 до плюс 27 градусов.

Такая погода может привести к чрезвычайным ситуациям. Возможно нарушение в работе электроснабжения, ухудшение дорожных условий, обрушение слабоукрепленных и ветхих конструкций.

Брянцев просят быть осторожными и соблюдать все необходимые меры безопасности.

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