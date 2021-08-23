Брянец положил в костер артиллерийский снаряд и подорвался

Потерпевшего на скорой помощи в тяжелом состоянии доставили в больницу. Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области

В Брянском районе житель села Кабаличи положил в костер артиллерийский снаряд и причинил себе увечья. Об этом сообщают в пресс-службе УМВД России по брянской области.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские установили, что 48-летний неработающий мужчина нашел боеприпас в июле этого года в лесу Брянского района. Снаряд времен Великой Отечественной войны хранил у себя дома. А затем решил нагреть его на костре с целью извлечения из снаряда взрывчатого вещества – тротила. Произошел взрыв. Потерпевшего на скорой помощи в тяжелом состоянии доставили в больницу.

- По данному факту завели уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств», - говорят в правоохранительном ведомстве. - Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

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