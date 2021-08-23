В итоге нескольким жителям Брянска незаконно выдали водительские удостоверения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Брянске направили в суд уголовное дело экс-замначальника МРЭО ГИБДД Армена Мкртчяна, а также трех бывших сотрудников МРЭО ГИБДД УМВД России по Брянской области и местного жителя. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Самому Мкртчяну предъявили обвинение по трем статьям: «Получение взяток», «Злоупотребление должностными полномочиями», «Незаконное хранение огнестрельного оружия», «Незаконная переделка огнестрельного оружия». Его подчиненные, в их числе и старший государственный инспектор, также ответят по статьям в зависимости от роли и степени их участия. Их обвиняют в «Злоупотреблении должностными полномочиями, «Получении взяток», а также в «Пособничестве в злоупотреблении должностными полномочиями». «За посредничество во взяточничестве» осудят еще одного фигуранта уголовного дела - жителя Брянска.

Во время следствия установили, что с ноября 2018 года по март 202 года подполковник полиции Армен Мкртчян, занимавший должность заместитель начальника МРЭО ГИБДД УМВД России по Брянской области за взятки в общей сумме 120 000 рублей зачел трем человекам сдачу теоретического экзамена на право управления транспортными средствами. В первом случае экзаменуемого не было вовсе в здании МРЭО во время сдачи. В двух других случаях обвиняемый принимал экзамен, используя удаленный доступ к компьютерам экзаменуемых. В этом ему поспособствовала инспектора МРЭО, которая на компьютере с удаленным подключением отвечала на экзаменационные вопросы.

Другой фигурант уголовного дела - старший государственный инспектор – с февраля 2019 по июль 2020 года также за взятки за взятки в общей сумме 220 000 рублей проставил семи экзаменуемым положительные оценки о сдаче практических экзаменов по управлению транспортными средствами.

Свою деятельность злоумышленники осуществляли через посредников. В итоге нескольким жителям Брянска незаконно выдали водительские удостоверения, а фигуранты обогатились за счет взяток на сумму больше 340 тысяч рублей.

Также в сентябре 2020 года у заместителя начальника МРЭО правоохранители нашли и изъяли незаконно хранившийся им пистолет, а также два экземпляра огнестрельного оружия. В их конструкцию Мкртчян самодельным способом внес изменения.

- Уголовное дело направили в Фокинский районный суд Брянска для рассмотрения по существу, - говорят в надзорном ведомстве.

Напомним, еще раньше одного посредника осудили на четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а также оштрафовали на 1 миллион рублей.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».