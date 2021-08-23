Машина сбила и женщину с ребенком. Фото: vk.com, "Подслушано Почеп (new)".

В брянском Почепе выехавший на тротуар водитель сбил троих человек. Авария произошла 22 августа около 10.29 на улице Смоленской, сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

56-летний водитель на автомобиле «Фольксваген» ехал со стороны улицы Затинской в сторону улицы Ленина. Он поворачивал налево на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог . Мужчина не заметил приближающегося автомобиля справа и врезался в «Форд Фьюжн». Им управлял 65-летний мужчина.

После столкновения «Форд» отбросило на тротуар, где находились люди.

- В ДТП пострадал 59-летний пешеход, - сообщают в Госавтоинспекции. – У него диагностировали перелом ноги. Мужчину госпитализировали.

Кроме того, машина сбила и женщину с ребенком. Они получили ушибы и ссадины. Медицинская помощь им не потребовалась, сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

- По факту ДТП проводят проверку, – говорят в надзорном ведомстве. –Ее ход и результаты контролирует прокуратура.

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