Брянское "Динамо" выиграло у ФК "Сахалин"

Игра прошла 15 августа в 17.00.
Фото: Марина АНТОНОВА
Брянские "Динамо" выиграло у ФК "Сахалин" со счетом 2:0. Игра прошла вечером в воскресенье, 15 августа, на стадионе в Брянске.
Фото: Александр БЕЛЯК.
Первый гол забил Дмитрий Молчанов на 10-й минуте матча. Второй раз в ворота соперников попал Николай Мараев на 79-й минуте.
Фото: Александр БЕЛЯК.
- Игра была тяжелая, мы попали в график - три игры в неделю, - сказал главный тренер брянской команды Александр Фомичев после матча. - Мы представляли, что будет тяжело. Просили играть в быстрый футбол, не все получилось. Но ребята перетерпели, выиграли.
Фото: Александр БЕЛЯК.
Кстати, игра вновь прошла без зрителей.
Фото: Александр БЕЛЯК.
После победы "Динамо-Брянск" занимает третье место в своей подгруппе. Следующий матч сине-белые проведут в Брянске 21 августа. В наш город приедет команда "Динамо" из Владивостока.
Фото: Александр БЕЛЯК.