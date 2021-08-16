Брянское "Динамо" выиграло у ФК "Сахалин"

Игра прошла 15 августа в 17.00. Фото: Марина АНТОНОВА

Брянские "Динамо" выиграло у ФК "Сахалин" со счетом 2:0. Игра прошла вечером в воскресенье, 15 августа, на стадионе в Брянске.

Фото: Александр БЕЛЯК.

Первый гол забил Дмитрий Молчанов на 10-й минуте матча. Второй раз в ворота соперников попал Николай Мараев на 79-й минуте.

Фото: Александр БЕЛЯК.

- Игра была тяжелая, мы попали в график - три игры в неделю, - сказал главный тренер брянской команды Александр Фомичев после матча. - Мы представляли, что будет тяжело. Просили играть в быстрый футбол, не все получилось. Но ребята перетерпели, выиграли.

Фото: Александр БЕЛЯК.

Кстати, игра вновь прошла без зрителей.

Фото: Александр БЕЛЯК.

После победы "Динамо-Брянск" занимает третье место в своей подгруппе. Следующий матч сине-белые проведут в Брянске 21 августа. В наш город приедет команда "Динамо" из Владивостока.