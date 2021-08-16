Верхи не могут, низы не хотят: В Брянске не утихает скандал между водителями автобусов и руководством

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске на фоне отмены маршруток и увеличения числа автобусов на линиях назрел скандал между работниками и руководством автотранспортного предприятия. Водители жалуются на низкую зарплату, большие нагрузки, несправедливые штрафы. По словам директора предприятия, водители получают в среднем 50-55 тысяч рублей. И многие увольняться не планируют.

Беру огонь на себя

16 июля отменили маршрутные такси. Автобусы, которые должны были их заменить - №31, 37 и 11, работают до полуночи с хорошим интервалом в часы пик. Но пассажиры стали жаловаться на то, что на других маршрутах рейсы сократили. Каждый день на линию не выходят три-четыре рейса. Это происходит н амаршрутах №2, 5, 27 и 48. Некоторые это связывают с тем, что не хватает работников, а не машин.

Пассажирам не рассказали, что автобусы теперь ходят допоздна. Основные споры по поводу работы общественного транспорта разгораются в интернете. Отследить расписание автобусов можно также в сети. Но есть горожане, которые им не пользуются. Для них не заменили таблички с расписанием на остановках. И даже не повесили объявления.

Эти задачи, по мнению пользователей соцсетей, должны решить в автотранспортном предприятии на первом этапе.

Трудяги или ленивцы

Часть водителей автотранспортного предприятия недовольны условиями труда и заработной платой и грозят уволиться. Другие тоже считают, что условия тяжелые, но все же работают и получают неплохие деньги.

"Можно и 60 тысяч рублей чистыми получить, - пишет один из водителей. - При работе пять дней без кондуктора. Но это нужно сильно свою работу любить..."

В соцсетях опубликовали зарплатный листок другого водителя с начислением чуть больше 29 тысяч рублей. Оказывается, кроме плана в работе водителя учитывается премия за культуру обслуживания, доплата за техническое состояние автобуса, доплата за напряженность трудового процесса и другие. Но есть графа "удержание за пережог ГСМ".

На что жалуются

Если постараться собрать воедино и представить, каково работается водителем автобуса в Брянске, получится примерно следующее. У каждого водителя есть план. Выполнить его сложно – ни водитель, ни кондуктор не могут на него повлиять. Он несправедлив, потому что считает только тех пассажиров, которые платят за проезд, но не считает тех, у кого проездные и льготы. При невыполнении плана водитель теряет 8 – 13 тысяч рублей в месяц.

Приходится перерабатывать. Смена у водителя может длится по 12, а то и по 16 часов. А по правилам за рулем можно работать не больше 9. Работник устраивается на определенный график, например, два через два. Но из-за недостатка водителей один выходной все же придется посвятить нелюбимой работе.

Низкие добавки за работу в вечернее и ночное время. А рейсы эти нерентабельные, плана на них не соберешь.

Автобусы ремонтируют не вовремя. Необходимых запчастей на предприятии нет.

Штрафы за перерасход топлива. Не рассчитывают на работу кондиционеров в жару или печки зимой. Либо гонки, чтобы выполнить план, либо спокойное вождение с равномерным расходом топлива. А каким еще способом пресечь воровство солярки?

Куда податься?

Поговаривают, что с сентября у водителей отменят план: прекратятся гонки, станет меньше ДТП. У водителей автобусов есть и профсоюз. Но, как говорят, он на стороне руководства.

И куда идти водителям предприятия? В городе создали одного-единственного монополиста, который предлагает официальную заработную плату, соцпакет, будущую пенсию. В троллейбусном управлении на переизбыток работы не жалуются, у частника – зарплата чаще неофициальная, в лучшем случае, «серая» зарплата, работать на себя – слишком много ответственности.

Перед таким выбором стоят многие другие горожане, не только водители автобусов. Все хотят получать достойную зарплату и работать по восемь часов в день. Но не у всех получается.