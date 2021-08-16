Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 16 августа 2021 года. За минувшие сутки заболели 210 жителей региона, выздоровели 261 человек. Зарегистрировали 11 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе.

В целом у 57839 человек подтвердили коронавирус, вылечились 53093 жителя области, умерли 945 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 699280. За сутки выполнили 893 теста.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки в городе подтвердили 55 новых случаев коронавируса. На втором месте по суточому приросту Мглинский район с 18 заболевшими. На третьем - Унечский район. Здесь выявили 17 новых случаев. Всего ковид-19 за сутки выявили в 27 муниципалитетах региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 16 августа 2021 года:

— Брянск – 21846 (+55)

— Брянский район – 6115 (+4)

— Дятьковский район – 2600 (+7)

— Карачевский район – 2013 (+4)

— Клинцы – 1778 (+9)

— Стародубский район – 1575 (+3)

— Новозыбков – 1576 (+11)

— Трубчевский район – 1525 (+3)

— Навлинский район – 1506 (+10)

— Выгоничский район – 1332 (+1)

— Жуковский район – 1325 (+10)

— Унечский район – 1194 (+17)

— Брасовский район – 1221 (+3)

— Комаричский район – 1037 (+1)

— Почепский район – 1014 (+4)

— Мглинский район – 953 (+18)

— Климовский район – 911 (+7)

— Погарский район – 870 (+3)

— Фокино – 870 (+9)

— Клетнянский район – 865 (+5)

— Дубровский район – 782 (+4)

— Сельцо – 754 (+3)

— Суземский район – 671 (+7)

— Клинцовский район – 615 (+6)

— Суражский район – 561

— Злынковский район – 539

— Гордеевский район – 501 (+2)

— Севский район – 423

— Красногорский район – 416 (+3)

— Жирятинский район – 204 (+3)

— Рогнединский район – 153

— Иногородние – 94 (+1).