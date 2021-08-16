На улице Осоавиахима смонтировали около 20 светодиодных фонарей. Фото: vk.com, "Дороги Брянской области".

В Брянске отремонтировали переулок Осоавиахима. Об этом сообщили в понедельник, 16 августа, на официальной странице национального проекта «Безопасные качественные дороги» в социальных сетях «Дороги Брянской области».

На участке протяженностью полкилометра от дома №2 до улицы Красноармейской» строители срезали старый и уложили два слоя нового асфальта. Отремонтировали, а где-то и построили тротуары общей площадью больше 1 200 квадратных метров. На одном из объектов установили новую бетонную лестницу взамен старой.

Кроме того, на улице смонтировали около 20 светодиодных фонарей. А также обновили дорожные знаки и нанесли разметку.

Особенность переулка Осоавиахима - уклон дороги, значительно увеличивающийся книзу. Во время дождя потоки воды здесь особенно сильные. Из-за этого, по согласованию с жителями, бордюры вдоль дороги установили значительно выше стандартно используемых.

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