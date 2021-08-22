ДТП случилось утром в воскресенье, 22 августа. Фото: vk.com, " Подслушано Почеп (new) ".

В брянском Почепе машина выскочила на тротуар и сбила людей. которые собирались переходить дорогу по пешеходному переходу. ДТП случилось утром в воскресенье, 22 августа. О нем сообщили очевидцы в одной из сообществ ВКонтакте. Там же опубликовали видео и фото с места трагедии.

Судя по видео, на тротуаре собрались люди возле «зебры». Они ждали разрешающего сигнала светофора, чтобы перейти дорогу. Очевидцы говорят, что есть пострадавшие.

Обстоятельства аварии уточняют. Официальной информации от УГИБДД пока не поступало.

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