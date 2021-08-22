На площади Воинской славы торжественно развернули полотнище государственного флага Российской Федерации. Фото: РИА "Стрела".

В Брянске отмечают День флага России. Праздник состоялся в Майском парке 22 августа, сообщает «Брянская губерния».

В торжестве участвовали губернатор Александр Богомаз, депутаты, представители городской власти, молодежной организации и другие.

Началось торжество с поднятия триколора под звуки гимна России.

Зарядку для молодежи провели депутат Госдумы Николай Валуев и заслуженный мастер спорта Лариса Куркина. Творческие коллективы показали концерт на летней эстраде парка.

А на площади Воинской славы торжественно развернули полотнище государственного флага Российской Федерации. Раскрывали гигантский триколор перед стелой почти три десятка брянских юнармейцев.

В честь Дня Государственного флага России прошли флешмобы. На площади перед Дворцом культуры БМЗ в Бежицком районе также развернули российский триколор. Под гимн России расправлялось огромное полотнище. В акции участвовал образцовый ансамбль танца «Россияне», сообщает РИА «Стрела».

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