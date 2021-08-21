Изначально из областного бюджета на реконструкцию стадиона «Заря» выделили 38 миллионов 970 тысяч рублей. Фото: "Стародубский вестник".
В брянском Стародубе реконструируют стадион "Заря". В ближайшее время строители уложат искусственное покрытие на футбольном поле, сообщает «Стародубский вестник».
По периметру поля установят четыре мачты освещения. На каждой конструкции повесят восемь прожекторов.
Ремонтные работы на объекте шли в четыре этапа. Во время них установили сборные трибуны на 500 и 100 мест, обустроили две беговые дорожки по 80 метров, сделали опорную стенку. По двум сторонам футбольного поля поставили 2D ограждение, а также больше 55 метров забора.
В результате электронных аукционов сложилась экономия. В итоге сумма контрактов составила почти 37 миллионов рублей.
Сэкономленные средства направят на дополнительные работы по благоустройству территории и смонтируют систему видеонаблюдения.
Изначально из областного бюджета на реконструкцию стадиона «Заря» выделили 38 миллионов 970 тысяч рублей. Работы на спортивном объекте проводят в рамках регионального проекта «Решаем вместе».
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