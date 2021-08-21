Церковь Василия Великого построили в 18-м веке. Фото: vk.com, "Локоть-инфо".

В брянском селе Брасово отреставрируют Васильевскую церковь. В 2019 году объект вошел в национальный туристический проект «Императорский маршрут», сообщают в сетевой группе ВКонтакте "Локоть-инфо" 21 августа.

Выполнить работы планируют с 2021-го по 2023-й годы. На восстановление церкви выделят больше 40 миллионов рублей.

Строители восстановят колокольню со звонницей, архитектурные декоративные элементы фасадов здания, проведут работы по гидроизоляции подвала. Также будет заменят конструкцию центрального купола, дверей.

Кроме того, обустроят крыльцо входа с площадкой, новые ограждения, приведут в порядок территорию храма.

Церковь Василия Великого построили в 18-м веке. Она имеет статус объекта культурного наследия.

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