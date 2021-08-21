Мастерицы из брянского села подарили Унечскому краеведческому музею свои рукоделия

Многие рукоделия будут использованы в выставочной и экспозиционной работе, на разных массовых мероприятиях и интерактивных занятиях. Фото: vk.com, Унечский краеведческий музей.

Сотрудники Унечского краеведческого музея совершили полевую экспедицию в село Лыщичи Унечского района. Отправились они туда за местными предметами этнографии. Интересовал старинный текстиль и элементы одежды, сообщают на сетевой странице учреждения культуры.

А еще краеведы поехали туда для того, чтобы вручить благодарность унечского музея одной из старейших местных жительниц Надежде Степановне Пешехонько. Женщина передала в музей множество вышитых рушников.

Своими "богатствами из сундука" также поделилась 77-летняя Нина Ивановна Дащенко, в девичестве Лось. Рукодельница передала рушники, скатерти и рубахи, которые вышивала сама, а также вышитые её матерью Юлией Ивановной Лось.

Нина Ивановна вспоминает, что ее мать еще до 60-х годов 20-го века ткала на ткацком станке, который стоял у них в доме.

Мастерица Татьяна Ивановна Толкачева, в девичестве Клыго, поделилась предметами, вышитыми ее мамой Александрой Ивановной (1930 г.р.) и бабушкой Самклидой Ивановной (1906 г.р.). Эти уникальные вещи вышиты крестом и гладью узорами. Им уже больше 70 лет.

75-летняя Ульяна Владимировна Литвенок передала краеведческому музею рушники, скатерти, занавески, «видики», сделанные ею самой. Узоры для своих работ она «переснимала» со старинных рушников, иногда рисовала сама, а позднее выписывала журнал «Крестьянка», в котором печатались схемы для вышивания.

- Все предметы, поступившие в музей в ходе экспедиции, займут особое место в фондах музея, - пишут в соцсетях сотрудники Унечского краеведческого музея. - Многие из них будут использованы в выставочной и экспозиционной работе, на разных массовых мероприятиях и интерактивных занятиях.

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