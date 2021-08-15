фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 15 августа 2021 года. За минувшие сутки заболели 215 жителей региона, выздоровели 271 человек. Зарегистрировали 10 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе.
В целом у 57629 человек подтвердили коронавирус, вылечились 52532 житель области, умерли 934 пациента. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 698387. За сутки выполнили 2032 теста.
Больше всего заболевших в Брянске. За сутки в городе подтвердили 77 новых случаев коронавируса. В Карачевском районе – 23, в Брянском – 16, в Жуковском – 14, в Дятьковском -12. Всего ковид-19 за сутки выявили в 25 муниципалитетах региона.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 15 августа 2021 года:
— Брянск – 21791 (+77)
— Брянский район – 6111 (+16)
— Дятьковский район – 2593 (+12)
— Карачевский район – 2009 (+23)
— Клинцы – 1769 (+4)
— Стародубский район – 1572 (+7)
— Новозыбков – 1565 (+2)
— Трубчевский район – 1522 (+1)
— Навлинский район – 1496 (+7)
— Выгоничский район – 1331 (+4)
— Жуковский район – 1315 (+14)
— Унечский район – 1177 (+2)
— Брасовский район – 1218 (+2)
— Комаричский район – 1036 (+2)
— Почепский район – 1010 (+5)
— Мглинский район – 938
— Климовский район – 904
— Погарский район –867 (+6)
— Фокино – 861 (+1)
— Клетнянский район – 860 (+5)
— Дубровский район – 778
— Сельцо – 751 (+1)
— Суземский район – 664
— Клинцовский район – 609 (+4)
— Суражский район – 561
— Злынковский район – 539 (+1)
— Гордеевский район – 499 (+6)
— Севский район – 423 (+5)
— Красногорский район – 413 (+4)
— Жирятинский район – 201(+3)
— Рогнединский район – 153 (+1)
— Иногородние – 93.
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