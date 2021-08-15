фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 15 августа 2021 года. За минувшие сутки заболели 215 жителей региона, выздоровели 271 человек. Зарегистрировали 10 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе.

В целом у 57629 человек подтвердили коронавирус, вылечились 52532 житель области, умерли 934 пациента. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 698387. За сутки выполнили 2032 теста.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки в городе подтвердили 77 новых случаев коронавируса. В Карачевском районе – 23, в Брянском – 16, в Жуковском – 14, в Дятьковском -12. Всего ковид-19 за сутки выявили в 25 муниципалитетах региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 15 августа 2021 года:

— Брянск – 21791 (+77)

— Брянский район – 6111 (+16)

— Дятьковский район – 2593 (+12)

— Карачевский район – 2009 (+23)

— Клинцы – 1769 (+4)

— Стародубский район – 1572 (+7)

— Новозыбков – 1565 (+2)

— Трубчевский район – 1522 (+1)

— Навлинский район – 1496 (+7)

— Выгоничский район – 1331 (+4)

— Жуковский район – 1315 (+14)

— Унечский район – 1177 (+2)

— Брасовский район – 1218 (+2)

— Комаричский район – 1036 (+2)

— Почепский район – 1010 (+5)

— Мглинский район – 938

— Климовский район – 904

— Погарский район –867 (+6)

— Фокино – 861 (+1)

— Клетнянский район – 860 (+5)

— Дубровский район – 778

— Сельцо – 751 (+1)

— Суземский район – 664

— Клинцовский район – 609 (+4)

— Суражский район – 561

— Злынковский район – 539 (+1)

— Гордеевский район – 499 (+6)

— Севский район – 423 (+5)

— Красногорский район – 413 (+4)

— Жирятинский район – 201(+3)

— Рогнединский район – 153 (+1)

— Иногородние – 93.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».