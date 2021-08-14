Фото: пресс-служба правительства Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 14 августа 2021 года. За минувшие сутки заболели 217 жителей региона, выздоровели 271 человек. Зарегистрировали 9 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе.
В целом у 57414 человек подтвердили коронавирус, вылечились 52532 житель области, умерли 924 пациента. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 696 355. За сутки выполнили 2179 тест.
Больше всего заболевших в Брянске. За сутки в городе подтвердили 93 новых случая коронавируса. В Стародубском районе – 19, в Дятьковском – 13. По 10 новых случаев инфекции зарегистрировали в Брянском, Выгоничском районах и Клинцах. Всего ковид-19 за сутки выявили в 21 муниципалитете региона.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 14 августа 2021 года:
— Брянск – 21714 (+93)
— Брянский район – 6095 (+10)
— Дятьковский район – 2581 (+13)
— Карачевский район – 1986 (+3)
— Клинцы – 1765 (+10)
— Стародубский район – 1565 (+19)
— Новозыбков – 1563 (+7)
— Трубчевский район – 1521 (+8)
— Навлинский район – 1489
— Выгоничский район – 1327 (+10)
— Жуковский район – 1301 (+3)
— Унечский район – 1175 (+16)
— Брасовский район – 1216
— Комаричский район – 1034 (+3)
— Почепский район – 1005 (+1)
— Мглинский район – 938 (+4)
— Климовский район – 904
— Погарский район – 861 (+4)
— Фокино – 860
— Клетнянский район – 855 (+6)
— Дубровский район – 778 (+1)
— Сельцо – 750
— Суземский район – 664
— Клинцовский район – 605 (+3)
— Суражский район – 561 (+1)
— Злынковский район – 538 (+1)
— Гордеевский район – 493 (+1)
— Севский район – 418
— Красногорский район – 409
— Жирятинский район – 198
— Рогнединский район – 152
— Иногородние – 93.