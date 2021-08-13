В Брянской области откзались от санавиации

Фото: "Хелипарк Брянск".

В Брянской области отказались от санавиации. Договор, который заключили на этот год, расторгли. Информация об этом появилась на официальном сайте госзакупок. Судя по всему, полностью выбрали сумму на перелеты.

Контаркт был рассчитан до конца 2021 года. Из бюджета выделили почти 32 миллиона рублей на санитарную авиацию. Это 164 летных часа. Стоимость одного часа санавиации обходилась в 195 тысяч рублей.

Напомним, санитарный вертолет появился в Брянской области в ноябре прошлого года. Первый контракт на 15 миллионов рублей заканчивался в конце 2020-го.

Заказчиком второго контракта была Брянская городская станция скорой помощи. Вертолет базировался на вертолетной площадке у брянского аэропорта.

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