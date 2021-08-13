Унечский мясокомбинат накажут за сброс сточных вод

Фото: пресс-служба департамента природных ресурсов и экологии Брянской области.

Мясокомбинат в селе Высокое в Унечском районе накажут за сброс сточных вод на рельеф местности. На предприятие поступило множество жалоб местных жителей.

- 11 августа на место выехали сотрудники департамента природных ресурсов Брянской области. - говорят в пресс-службе. - В ходе обследования территории, прилегающей к ООО "Мясокомбинат "Модуль", факт сброса сточных вод подтвердился.

На месте взяли пробы для проведения лабораторных исследований. Их результаты отправят в природоохранную прокуратуру области, чтобы привлечь юридическое лицо к административной отвественности.

Кстати, в июне этого года предприятие уже штрафовали за то, что оно не поставило на учет объекты, которые наносят вред окружающей среде. В Приокское межрегиональное управление Росприроднадзора направили обращение по факту порчи почв мясокомбинатом.

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