В Брянске новое здание детской школы искусств признали пригодным для обучения

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске новое здание детской школы искусств №2 признали пригодным для эксплуатации. 4 августа специализированная организация начала комплексное техническое обследование здания. 11 числа заключение передали руководству школы, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

"Здание не является аварийным, дальнейшая эксплуатация здания по адресу: г. Брянск, ул. Калинина, д. 221/1 возможна", - сказано в заключении.

В здании туалеты из подвала переносят на первый этаж, переоборудуют некоторые кабинеты. Участок крыши, требующий ремонта, привели в порядок.

Дорожное управление отремонтировало тротуары, убрали поросль, посеяли у школы газонную траву.

- Также нанесли разметку, установили дополнительные светильники, пешеходное ограждение, дорожные знаки, светофор типа «Т7» на пешеходном переходе, новые павильоны на остановках, - говорят в мэрии. - 13 августа выполняются работы по обустройству лежачих полицейских у перехода. В ближайшие дни рядом со зданием проведут кронирование деревьев.

В школу заказали огнетушители и новые планы эвакуации при пожаре. Прежние устарели, так как в прошлом году изменился ГОСТ.

Все работы обещают завершить до 1 сентября.

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