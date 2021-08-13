Фото: пресс-служба правительства Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 13 августа 2021 года. За минувшие сутки заболели 220 жителей региона, выздоровели 260 человек. Зарегистрировали 8 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе.
В целом у 57197 человек подтвердили коронавирус, вылечились 52261 житель области, умерли 915 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 694176. За сутки выполнили 2121 тест.
Больше всего заболевших в Брянске. За сутки в городе подтвердили 110 новых случаев коронавируса. В Брянском районе – 27, в Дятьковском – 25. Всего ковид-19 за сутки выявили в 19 муниципалитетах региона.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 13 августа 2021 года:
— Брянск – 21621 (+110)
— Брянский район – 6085 (+27)
— Дятьковский район – 2568 (+25)
— Карачевский район – 1983 (+9)
— Клинцы – 1755
— Стародубский район – 1546 (+1)
— Новозыбков – 1556
— Трубчевский район – 1513 (+5)
— Навлинский район – 1489 (+9)
— Выгоничский район – 1317 (+1)
— Жуковский район – 1298
— Унечский район – 1159 (+5)
— Брасовский район – 1216 (+3)
— Комаричский район – 1031 (+5)
— Почепский район – 1004
— Мглинский район – 934 (+3)
— Климовский район – 904
— Погарский район – 857
— Фокино – 860 (+7)
— Клетнянский район – 849 (+1)
— Дубровский район – 777 (+1)
— Сельцо – 750 (+2)
— Суземский район – 664 (+2)
— Клинцовский район – 602
— Суражский район – 560 (+3)
— Злынковский район – 537
— Гордеевский район – 492
— Севский район – 418 (+1)
— Красногорский район – 409
— Жирятинский район – 198
— Рогнединский район – 152
— Иногородние – 93.
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