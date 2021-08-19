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Общество19 августа 2021 15:26

Задержанному за взятки брянскому подполковнику полиции и его посредникам грозит до восьми лет лишения свободы

Расследование уголовного дела Армена Мкртчяна завершили
Надежда ПЕТРУНИНА
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Уголовное дело на других посредников еще рассматривает суд первой инстанции.

Уголовное дело на других посредников еще рассматривает суд первой инстанции.

Фото: Иван ВИСЛОВ

В Брянске завершили расследование уголовного дела заместителя начальника МРЭО ГИБДД УМВД России по Брянской области, начальника отделения по экзаменационной работе, подполковника полиции Армена Мкртчяна. Его обвиняли в получении нескольких взяток, злоупотреблении должностными полномочиями, незаконном приобретении и хранении оружия и боеприпасов, а также переделке огнестрельного оружия. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Брянской области.

Установили, что заместитель начальника МРЭО, находясь на работе, с ноября 2018 года по март 2020 года при пособничестве инспектора МРЭО, которая на компьютере с удаленным подключением отвечала на экзаменационные вопросы, а также при посредничестве троих жителей города Брянска за взятки в общей сумме 120 000 рублей обеспечил троим экзаменуемым успешную сдачу теоретической части квалификационного экзамена на право управления транспортным средством без фактической его сдачи. А старший государственный инспектор МРЭО с февраля 2019 года по июль 2020 года при участии двоих из указанных выше посредников, а также еще одного жителя областного центра, за взятки в общей сумме 220 000 рублей обеспечил семерым экзаменуемым успешную сдачу практической части испытания. Так, жители Брянска незаконно получили водительские права.

Кроме того, в сентябре 2020 года при обыске по месту жительства Армена Мкртчяна нашли и изъяли незаконно хранившейся им пистолет, а также два экземпляра огнестрельного оружия. В их конструкцию полицейский самодельным образом внес изменения.

- Сейчас расследование завершили, - говорят в следственном комитете. – Виновным в преступлении грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до сорокакратной суммы взятки.

Уголовное дело на одного из посредников выделили раньше в отдельное производство. Его рассмотрел суд и назначил посреднику наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а также штрафа на 1 миллион рублей. Приговор не вступил в законную силу.

Уголовное дело на других посредников еще рассматривает суд первой инстанции.

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