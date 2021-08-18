В Брянской области 97 процентов школьников получили по 10 тысяч рублей

Особое внимание уделяли выплатам на детей, находящимся под опекой. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Брянской области больше 97 процентов школьников получили по 10 тысяч к новому учебному году. За месяц родители подали 120,5 тысячи заявлений, чтобы получить единовременную выплату на 157 тысяч детей. Об этом сообщили в отделении Пенсионного фонда РФ по Брянской области.

- Большинство заявлений поступило в Пенсионный фонд в электронном виде, через портал госуслуг, - сказала управляющий региональным Отделением ПФР Татьяна Серяк. - Большая их часть была заранее сформирована и направлена в личные кабинеты родителей еще до 15 июля. Нужно было лишь проверить актуальность информации и подтвердить ее.

В целом по области доставочные и платежные документы сформированы уже более чем на 155 тысяч детей (97,3 процента от запланированного).

Выплата полагается больше 159,5 тысячам брянских ребятишек. В их числе – 21 ребенок с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет (если он продолжает обучение по основным общеобразовательным программам).

Особое внимание уделяли выплатам на детей, находящимся под опекой. Отделение Пенсионного фонда России по Брянской области провело специальные мероприятия для обеспечения им выплат. Это сделали для того, чтобы их тоже заранее, без суеты, родители подготовили к новому учебному году. Заявления приняты на 1687 детей, которые воспитываются в опекунских семьях, и на 284 ребенка, находящихся под опекой в 5 социальных учреждениях Брянщины.

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