Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 18 августа 2021 года. За минувшие сутки заболели 201 житель региона, выздоровели 217 человек. Зарегистрировали 12 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе.
В целом у 58247 человек подтвердили коронавирус, вылечились 53499 жителя области, умерли 968 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 701201. За сутки выполнили 1899 тестов.
Больше всего заболевших в Брянске. За сутки в городе подтвердили 87 новых случаев коронавируса. На втором месте по суточному приросту Брянский район с 29-ю заболевшими. На третьем – Н:овозыбков, где выявили 11 новых случаев заболевания коронавирусом. По 10 ковид-положительных прибавилось в Унечском районе и Дятьковском районе. Всего ковид-19 за сутки выявили в 17 муниципалитетах региона.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 18 августа 2021 года:
— Брянск – 21998 (+87)
— Брянский район – 6156 (+29)
— Дятьковский район – 2642 (+10)
— Карачевский район – 2019 (+6)
— Клинцы – 1787
— Стародубский район – 1589 (+3)
— Новозыбков – 1595 (+11)
— Трубчевский район – 1531 (+3)
— Навлинский район – 1511 (+5)
— Выгоничский район – 1336 (+1)
— Жуковский район – 1327
— Унечский район – 1211 (+10)
— Брасовский район – 1227 (+6)
— Комаричский район – 1038 (+1)
— Почепский район – 1030 (+7)
— Мглинский район – 956
— Климовский район – 917 (+6)
— Погарский район – 878 (+5)
— Фокино – 870
— Клетнянский район –871
— Дубровский район –788
— Сельцо –758
— Суземский район – 681
— Клинцовский район – 618
— Суражский район – 571 (+8)
— Злынковский район – 541(+2)
— Гордеевский район – 502
— Севский район – 423
— Красногорский район – 421
— Жирятинский район – 207
— Рогнединский район – 153
— Иногородние – 95 (+1)
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