Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 18 августа 2021 года. За минувшие сутки заболели 201 житель региона, выздоровели 217 человек. Зарегистрировали 12 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе.

В целом у 58247 человек подтвердили коронавирус, вылечились 53499 жителя области, умерли 968 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 701201. За сутки выполнили 1899 тестов.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки в городе подтвердили 87 новых случаев коронавируса. На втором месте по суточному приросту Брянский район с 29-ю заболевшими. На третьем – Н:овозыбков, где выявили 11 новых случаев заболевания коронавирусом. По 10 ковид-положительных прибавилось в Унечском районе и Дятьковском районе. Всего ковид-19 за сутки выявили в 17 муниципалитетах региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 18 августа 2021 года:

— Брянск – 21998 (+87)

— Брянский район – 6156 (+29)

— Дятьковский район – 2642 (+10)

— Карачевский район – 2019 (+6)

— Клинцы – 1787

— Стародубский район – 1589 (+3)

— Новозыбков – 1595 (+11)

— Трубчевский район – 1531 (+3)

— Навлинский район – 1511 (+5)

— Выгоничский район – 1336 (+1)

— Жуковский район – 1327

— Унечский район – 1211 (+10)

— Брасовский район – 1227 (+6)

— Комаричский район – 1038 (+1)

— Почепский район – 1030 (+7)

— Мглинский район – 956

— Климовский район – 917 (+6)

— Погарский район – 878 (+5)

— Фокино – 870

— Клетнянский район –871

— Дубровский район –788

— Сельцо –758

— Суземский район – 681

— Клинцовский район – 618

— Суражский район – 571 (+8)

— Злынковский район – 541(+2)

— Гордеевский район – 502

— Севский район – 423

— Красногорский район – 421

— Жирятинский район – 207

— Рогнединский район – 153

— Иногородние – 95 (+1)

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