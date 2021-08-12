Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 12 августа 2021 года. За минувшие сутки заболели 224 жителя региона, выздоровели 267 человек. Зарегистрировали 11 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе.
В целом у 56977 человек подтвердили коронавирус, вылечились 52001 житель области, умерли 907 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 692055.
Больше всего заболевших в Брянске. За сутки в городе подтвердили 95новых случаев коронавируса. В Навлинском районе – 16, в Карачевском районе – 14, в Брянском районе – 13, в Ноовзыбкове – 10. Всего ковид-19 за сутки выявили в 24 муниципалитетах региона.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 12 августа 2021 года:
— Брянск – 21511 (+95)
— Брянский район – 6058 (+13)
— Дятьковский район – 2543 (+4)
— Карачевский район – 1974 (+14)
— Клинцы – 1755 (+7)
— Стародубский район – 1545 (+3)
— Новозыбков – 1556 (+10)
— Трубчевский район – 1508 (+1)
— Навлинский район – 1480 (+16)
— Выгоничский район – 1316(+4)
— Жуковский район – 1298 (+8)
— Унечский район – 1154 (+1)
— Брасовский район – 1213
— Комаричский район – 1026
— Почепский район – 1004 (+3)
— Мглинский район – 931
— Климовский район – 904 (+6)
— Погарский район – 857 (+4)
— Фокино – 853
— Клетнянский район – 848 (+9)
— Дубровский район – 776
— Сельцо – 748 (+1)
— Суземский район – 662 (+1)
— Клинцовский район –602 (+5)
— Суражский район – 557 (+9)
— Злынковский район – 537 (+2)
— Гордеевский район – 492 (+5)
— Севский район – 417
— Красногорский район – 409 (+2)
— Жирятинский район – 198 (+1)
— Рогнединский район – 152
— Иногородние – 93
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