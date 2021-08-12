Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 12 августа 2021 года. За минувшие сутки заболели 224 жителя региона, выздоровели 267 человек. Зарегистрировали 11 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе.

В целом у 56977 человек подтвердили коронавирус, вылечились 52001 житель области, умерли 907 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 692055.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки в городе подтвердили 95новых случаев коронавируса. В Навлинском районе – 16, в Карачевском районе – 14, в Брянском районе – 13, в Ноовзыбкове – 10. Всего ковид-19 за сутки выявили в 24 муниципалитетах региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 12 августа 2021 года:

— Брянск – 21511 (+95)

— Брянский район – 6058 (+13)

— Дятьковский район – 2543 (+4)

— Карачевский район – 1974 (+14)

— Клинцы – 1755 (+7)

— Стародубский район – 1545 (+3)

— Новозыбков – 1556 (+10)

— Трубчевский район – 1508 (+1)

— Навлинский район – 1480 (+16)

— Выгоничский район – 1316(+4)

— Жуковский район – 1298 (+8)

— Унечский район – 1154 (+1)

— Брасовский район – 1213

— Комаричский район – 1026

— Почепский район – 1004 (+3)

— Мглинский район – 931

— Климовский район – 904 (+6)

— Погарский район – 857 (+4)

— Фокино – 853

— Клетнянский район – 848 (+9)

— Дубровский район – 776

— Сельцо – 748 (+1)

— Суземский район – 662 (+1)

— Клинцовский район –602 (+5)

— Суражский район – 557 (+9)

— Злынковский район – 537 (+2)

— Гордеевский район – 492 (+5)

— Севский район – 417

— Красногорский район – 409 (+2)

— Жирятинский район – 198 (+1)

— Рогнединский район – 152

— Иногородние – 93

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».