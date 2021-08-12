Брянское «Динамо» обыграло в Москве футбольный клуб «Красава»

По итогам матча брянское «Динамо» вышло в групповую стадию Бетсити-Кубка России. Фото: vk.com, ФК «Динамо Брянск».

На стадионе спортивного городка «Лужники» в Москве 11 августа в матче 1/64 финала Кубка России сезона-2021/2022 команда брянского «Динамо» обыграла футбольный клуб «Красава».

Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу брянских футболистов, сообщают в официальной группе ФК «Динамо Брянск» ВКонтакте.

В компенсированное время первого тайма игрок брянского «Динамо» Александр Новиков открыл счет. На 65-й минуте футболист Никита Кашаев забил еще один гол в ворота соперника. В конце игры, на 90-й минуте игрок «Красавы» Александр Крючков сократил отставание одинцовской команды в счете, успешно пробив пенальти.

По итогам матча брянское «Динамо»вышло в групповую стадию Бетсити-Кубка России. 25 августа сыграет на своем поле с одним из клубов ФНЛ (Ротор, Оренбург, Алания, Балтика, Торпедо, Велес, Факел, Енисей, Металлург, КАМАЗ, Кубань), а 22 сентября - с одним из клубов РПЛ (ЦСКА, Нижний Новгород, Крылья Советов, Арсенал Тула, Уфа, Урал, Ахмат, Химки, Ростов, Краснодар, Динамо). Матчи пройдут на стадионе «Динамо».

А следующий матч динамовцы проведут дома 15 августа. В рамках пятого тура Олимп-Первенства 2-го дивизиона ФНЛ сине-белые встретятся с «Сахалином». Матч начнется в 17:00.

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