Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 11 августа 2021 года. За минувшие сутки заболели 229 жителей региона, выздоровели 245 человек. Зарегистрировали 10 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе.
В целом у 56753 человек подтвердили коронавирус, вылечились 51734 жителя области, умерли 896 пациентов. Брянскую статистику пополнил один иногородний пациент, заболевший коронавирусом. Их всего - 93 человека. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 689969.
Больше всего заболевших в Брянске. За сутки в городе подтвердили 81 новый случай коронавируса. В Новозыбкове – 21, Дятьковском районе – 17. В Суземском районе выявили 14 новых случаев заболевания коронавирусом. По 11 в Стародубском районе, Навлинском районе и Климовском районе. Всего ковид-19 за сутки выявили в 21-м муниципалитете региона.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 11 августа 2021 года:
— Брянск – 21416 (+81)
— Брянский район – 6045
— Дятьковский район – 2539 (+17)
— Карачевский район – 1960 (+3)
— Клинцы – 1748 (+6)
— Стародубский район – 1542(+11)
— Новозыбков – 1546 (+21)
— Трубчевский район – 1507 (+7)
— Навлинский район – 1464 (+11)
— Выгоничский район – 1312
— Жуковский район – 1290(+9)
— Унечский район – 1153 (+5)
— Брасовский район – 1213(+2)
— Комаричский район – 1026
— Почепский район – 1001(+7)
— Мглинский район – 931(+4)
— Климовский район – 898 (+11)
— Погарский район – 853 (+2)
— Фокино – 853
— Клетнянский район – 839 (+6)
— Дубровский район – 776
— Сельцо – 747
— Суземский район – 661 (+14)
— Клинцовский район – 597 (+1)
— Суражский район – 548
— Злынковский район – 535 (+2)
— Гордеевский район –487 (+1)
— Севский район – 417
— Красногорский район – 407 (+7)
— Жирятинский район – 197
— Рогнединский район – 152
— Иногородние – 93 (+1).
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