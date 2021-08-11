Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 11 августа 2021 года. За минувшие сутки заболели 229 жителей региона, выздоровели 245 человек. Зарегистрировали 10 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе.

В целом у 56753 человек подтвердили коронавирус, вылечились 51734 жителя области, умерли 896 пациентов. Брянскую статистику пополнил один иногородний пациент, заболевший коронавирусом. Их всего - 93 человека. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 689969.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки в городе подтвердили 81 новый случай коронавируса. В Новозыбкове – 21, Дятьковском районе – 17. В Суземском районе выявили 14 новых случаев заболевания коронавирусом. По 11 в Стародубском районе, Навлинском районе и Климовском районе. Всего ковид-19 за сутки выявили в 21-м муниципалитете региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 11 августа 2021 года:

— Брянск – 21416 (+81)

— Брянский район – 6045

— Дятьковский район – 2539 (+17)

— Карачевский район – 1960 (+3)

— Клинцы – 1748 (+6)

— Стародубский район – 1542(+11)

— Новозыбков – 1546 (+21)

— Трубчевский район – 1507 (+7)

— Навлинский район – 1464 (+11)

— Выгоничский район – 1312

— Жуковский район – 1290(+9)

— Унечский район – 1153 (+5)

— Брасовский район – 1213(+2)

— Комаричский район – 1026

— Почепский район – 1001(+7)

— Мглинский район – 931(+4)

— Климовский район – 898 (+11)

— Погарский район – 853 (+2)

— Фокино – 853

— Клетнянский район – 839 (+6)

— Дубровский район – 776

— Сельцо – 747

— Суземский район – 661 (+14)

— Клинцовский район – 597 (+1)

— Суражский район – 548

— Злынковский район – 535 (+2)

— Гордеевский район –487 (+1)

— Севский район – 417

— Красногорский район – 407 (+7)

— Жирятинский район – 197

— Рогнединский район – 152

— Иногородние – 93 (+1).

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