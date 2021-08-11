В Брянской области подешевели сахар, яйца и масло

Цены на подсолнечное масло в декабре 2020-го. Фото: оперштаб.

В Брянской области подешевели сахар, яйца и подсолнечное масло. Брянскстат сравнил цены в июле этого года с ценами в декабре прошлого года.

Больше всего упала цена на яйца - почти на 16 процентов. Только вот за год, с июля, 2020-го, они все же подорожали на 17 процентов.

Подсолнечное масло за полгода стало стоить дешевле на 8 процентов, а за год подорожало на 16. Кстати, цены на подсолнечное масло в августе 2021-го вновь поползли вверх. До этого литровая бутылка обходилась в 109 рублей - цены сдерживали искусственно. Сейчас за литр подсолнечного масла придется отдать не меньше 130 рублей.

Судя по данным статистики, сахар в июле подешевел на полтора процента. А за год подорожал на 35.

Остальные продукты подорожали. В целом рост цен на продовольственные товары составил 7,5 процента за год.