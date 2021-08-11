Интервью заместителя директора департамента ТЭК и ЖКХ Брянской области М.А. Гришкова «Догазификация населенных пунктов Брянской области»

По состоянию на 1 января 2021 года уровень газификации природным газом Брянской области составляет 87,28%.

Президент Российской Федерации В.В. Путин предложил снять с граждан финансовую нагрузку по подведению газопровода до границ их земельных участков. Инициатива была озвучена в Послании Федеральному Собранию и утверждена главой государства в перечне поручений. Заместитель директора департамента ТЭК и ЖКХ Брянской области Максим Гришков рассказал, как проходит догазификация населенных пунктов Брянской области. Как провести газ, что для этого нужно, сколько это стоит и как не нарваться на мошенников – читайте в нашем материале.

Больше 1200 заявок

– Максим Александрович, расскажите, пожалуйста, нашим читателям, а каков сейчас уровень газификации Брянской области.

– По состоянию на 1 января 2021 года уровень газификации природным газом Брянской области составляет 87,28% (в среднем по стране – 71%), в том числе в городах и пгт – 96,98%, в сельской местности – 65,86%, что свидетельствует о высоком уровне газификации региона.

– Какие сегодня шаги предпринимает правительство Брянской области для решения поставленных главой государства задач по догазификации Брянской области?

– Правительством Брянской области сформирован региональный Штаб по газификации Брянской области, в состав которого включены представители государственных органов исполнительной власти региона, председатель совета муниципальных образований Брянской области, газоснабжающие и газораспределительные организации, представители муниципальных образований, энергетики, руководство управления автомобильных дорог Брянской области.

Проведена большая работа по инвентаризации не газифицированных домовладений в газифицированных населенных пунктах региона.

На основании данной работы и в соответствии с поданными заявлениями граждан на догазификацию, губернатором Брянской области А.В. Богомазом утвержден сводный план-график газификации Брянской области, в который на сегодняшний день включена 1261 заявка от населения на газификацию. Данный план-график предусматривает проведение работ по догазификации в 2021 году 179 домовладений, в 2022 году – 1082 домовладений. В случае поступления новых заявлений от жителей Брянской области, они в обязательном порядке будут рассмотрены.

Заявление на догазификацию можно подать во всех сельских и районных администрациях, в ближайшем отделении АО «Газпром газораспределение Брянск», после 15 августа заявки начнут принимать в МФЦ, а с сентября текущего года будет доступна возможность подать заявление через портал Госуслуг или с помощью единого портала единого оператора газификации СОЦГАЗ.РФ.

– В чем разница между газификацией и догазификацией?

– Догазификация распространяется на бесплатное подключение индивидуальных жилых домов, принадлежащих на праве собственности заявителям – физическим лицам, в населенных пунктах, в которых уже проложены внутрипоселковые газовые сети, и требуется, как правило, достроить газопроводы до границ земельных участков, на которых расположены такие дома.

Газификация же касается, во-первых, не только граждан, но и бизнеса, которые должны платить за это, во-вторых, газификация предполагает строительство магистральных и (или) межпоселковых газопроводов, внутрипоселковых газопроводов, а уже потом строительство газопровода до границ земельных участков заявителей.

– Как узнать, в какую программу я попадаю?

– В случае если у вас есть документы, подтверждающие права собственности на земельный участок и на индивидуальный жилой дом, расположенный в населенном пункте, который уже газифицирован, – вы попадете в программу догазификации. Поэтому сначала необходимо оформить право собственности на земельный участок и дом, а уже после подать заявку на догазификацию.

Дома, которые расположены в не газифицированных населенных пунктах, попадают в региональную программу газификации.

Если домовладение расположено в границах садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ (далее – СНТ), а само СНТ расположено в границах газифицированного населенного пункта, доведение газопровода до границ таких СНТ будет бесплатно. В границах СНТ граждане самостоятельно осуществляют строительство газораспределительной сети (с привлечением газораспределительной организации или иной лицензированной строительной организации). Впоследствии технологическое присоединение газораспределительной сети СНТ к центральному газопроводу осуществляет только газораспределительная организация, стоимость подключения будет по-прежнему регулироваться государством.

Цена вопроса

– Сколько стоит подключение до границы земельного участка?

– В случае если вы – физическое лицо, имеющее на праве собственности или ином законном основании индивидуальный жилой дом в границах газифицированного населенного пункта, и намереваетесь использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, то стоимость технологического присоединения к центральному газопроводу для вас равна нулю.

– Сколько стоит провести газ внутри участка?

– Это зависит от объема работ по строительству газопровода внутри земельного участка, от способа прокладки газопровода. Вместе с тем, в случае если вы приняли решение по газификации в пределах границ земельного участка силами газораспределительной организации, то стоимость таких услуг регулируется государством, если воспользоваться сторонней организацией, то услуги оказываются на договорной основе.

– Сколько стоит внутридомовое газовое оборудование?

– Стоимость внутридомового газового оборудования (плита, котел, водонагреватель и т.д.) и стоимость его монтажа зависят от мощности, марки производителя оборудования, а также от пожеланий заявителя и приобретается дополнительно.

Газораспределительные организации помогут подобрать оборудование.

Берегись мошенников

– Как избежать обмана при подключении?

– На сегодняшний день подключение (технологическое присоединение) осуществляют только газораспределительные организации, деятельность которых регулируется государством. В случае нарушения газораспределительной организацией условий договора о подключении либо получения необоснованного отказа в подключении, целесообразно обращаться с заявлением в департамент ТЭК и ЖКХ Брянской области.

– Что мне нужно сделать, чтобы получить газ?

– В первую очередь необходимо подать заявление. Заявку можно подать во всех сельских и районных администрациях, в ближайшем отделении АО «Газпром газораспределение Брянск», после 15 августа заявки начнут принимать в МФЦ, а с сентября текущего года будет доступна возможность подать заявление через портал Госуслуг или с помощью единого портала единого оператора газификации СОЦГАЗ.РФ.

– Я подал заявку – когда мне проведут газ?

– В договоре будут указаны предельные сроки осуществления подключения, в зависимости от протяженности газопровода, который требуется построить

газораспределительной организацией до границы вашего земельного участка. Срок подключения также учитывает время, требующееся для выполнения мероприятий в границах вашего земельного участка, а именно: прокладки сети газопотребления, внутреннего газопровода по дому, монтажа газоиспользующего оборудования.

– Могут ли мне отказать после того, как я подал заявление?

– Могут, если вы представите неполный комплект документов или данные будут заполнены некорректно. Также если параметры подключения вашего индивидуального жилого дома не будут соответствовать критериям, а именно: дом не зарегистрирован или расположен в не газифицированном населенном пункте.

Тарифы и способы сэкономить

– Сколько будет стоить газ? Есть ли скрытые платежи за пользование газом?

– Стоимость газа для населения регулируется государством. В соответствии с приказом управления государственного регулирования тарифов Брянской области № 15/1-г от 28 июня 2021 года, с 1 июля 2021 года для граждан установлены розничные цены на природный газ в зависимости от направления использования газа (приготовление пищи, нагрев воды, отопление).

Скрытых платежей нет. После подключения будет необходимо ежегодно проводить техническое обслуживание внутридомового газоиспользующего оборудования, необходимое для обеспечения безопасной эксплуатации.

– Вырастет ли тариф?

– Рост цен на газ происходит 1 раз в год с 1 июля, при пересмотре оптовой цены на газ ФАС России. Пересмотр производится с учетом изменения составляющих конечной цены – оптовой цены, тарифа на транспортировку газа и платы за снабженческо-сбытовые услуги. Дополнительного увеличения в связи с подключением для граждан не будет.

– Какие документы нужны при подаче заявления на догазификацию?

– Правоустанавливающие документы на земельный участок и индивидуальный жилой дом, ситуационный план, паспорт, СНИЛС и контактные данные. На сайте или в офисах газораспределительной организации, в администрациях муниципальных образований, сельских поселений вам будет доступна типовая форма заявки, с описью необходимых документов.

В случае если ваш индивидуальный жилой дом и земельный участок зарегистрированы в установленном порядке и дом расположен в населенном пункте, который уже газифицирован, вы попадете в программу ускоренной социальной газификации (догазификации), при условии подачи заявки на догазификацию.

– Если я подал заявку в марте или мае, я попадаю под бесплатную догазификацию?

– Условия бесплатной догазификации распространяются на случаи подачи заявки и заключения договора о подключении начиная с 21 апреля 2021 года. Так, если договор о подключении заключен после 21 апреля 2021 года, оплата вами была осуществлена, то вы можете обратиться в газораспределительную организацию для заключения дополнительного соглашения по бесплатному оказанию услуг по подключению. В таком случае вам вернут уплаченные денежные средства, однако срок договора о подключении может быть скорректирован.

В случае если договор о подключении заключен до 21 апреля 2021 года, возврат уплаченных (полностью или частично) денежных средств газораспределительной организацией не осуществляется. Вместе с тем вы имеете право расторгнуть договор о подключении, не вносить оставшуюся часть платы и подать новую заявку на бесплатную догазификацию.

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