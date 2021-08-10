В Брянской области продолжат модернизацию систему профессионального образования. Фото: "Брянска губерния".

В Брянской области за три года модернизируют 25 колледжей и техникумов. Проект по модернизации средних специальных заведений будет финансировать Министерство просвещения, сообщает телеканал «Брянская губерния».

Брянская область прошла профильный отбор. Ежегодно не менее 10 техникумов и колледжей модернизируют свои мастерские и лаборатории. С 2015 года на базе брянских ссузов фактически заново создали 42 мастерские.

В Брянской области продолжат модернизацию систему профессионального образования. Президент РФ Владимир Путин поручил выделить 30 миллиардов рублей из федерального бюджета на развитие техникумов и колледжей. Брянская область также подала заявку на получение субсидии в 2022-2024 годах.

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