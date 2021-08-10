В Брянске на съезде в Мегаполис-парк расширяют дорогу

На обеих сторонах дороги уже перенесли линии опоры ЛЭП. Фото: vk.com, "Мегаполис-парк".

В Брянске на съезде в микрорайон Мегаполис-парк и улицу Садовую расширяют дорогу на участке 132 –й километр трассы Р-120.

На обеих сторонах дороги уже перенесли линии опоры ЛЭП, сообщают в официальной сетевой группе жителей Мегаполис-парк.

Для расширения проезжей части начали формировать щебеночную подушку. Поэтому водителей просят быть внимательнее и снижать скорость при проезде этого участка.

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