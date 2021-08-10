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Общество10 августа 2021 11:25

В Брянске 10 сентября откроют движение по дороге-дамбе

Общая протяженность объекта составляет 5,4 километра
Надежда ПЕТРУНИНА
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В начале прошлой недели подрядчик завершал укладку тощего бетона на магистрали. Фото: ГТРК "Брянск".

В начале прошлой недели подрядчик завершал укладку тощего бетона на магистрали. Фото: ГТРК "Брянск".

В Брянске 10 сентября откроют движение по дороге-дамбе. Об этом сообщает ГТРК «Брянск».

В начале прошлой недели подрядчик завершал укладку тощего бетона на магистрали. Представитель подрядной организации заверил, что для движения автомобильную дорогу откроют ровно через месяц, 10 сентября.

Напомним, строить дорогу-дамбу начали в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Общая протяженность объекта составляет 5,4 километра. Транспортная магистраль связана с другими дорогами двумя кольцевыми развязками. Также по проекту возводят два новых моста.

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