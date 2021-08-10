Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 10 августа 2021 года. За минувшие сутки заболели 228 жителя региона, выздоровели 106 человека. Зарегистрировали 10 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе.

В целом у 56594 человек подтвердили коронавирус, вылечились 51489 жителя области, умерли 886 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 688 118.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки в городе подвтердили 133 новых случая коронавируса. В Брянском районе 21 заболевший, в Карачевском - 11. Всего ковид-19 за сутки выявили в 18 городах и районах региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 10 августа 2021 года:

— Брянск – 21335 (+133)

— Брянский район – 6045 (+21)

— Дятьковский район – 2522 (+7)

— Карачевский район – 1957 (+11)

— Клинцы – 1742

— Стародубский район – 1531 (+7)

— Новозыбков – 1525

— Трубчевский район – 1500 (+6)

— Навлинский район – 1453 (+1)

— Выгоничский район – 1312

— Жуковский район – 1281

— Унечский район – 1148 (+6)

— Брасовский район – 1211 (+1)

— Комаричский район – 1026 (+2)

— Почепский район – 994 (+2)

— Мглинский район – 927

— Климовский район – 887

— Погарский район – 851

— Фокино – 853 (+2)

— Клетнянский район – 833 (+3)

— Дубровский район – 776 (+9)

— Сельцо – 747 (+2)

— Суземский район – 647 (+8)

— Клинцовский район – 596

— Суражский район – 548

— Злынковский район – 533

— Гордеевский район – 486

— Севский район – 417 (+5)

— Красногорский район – 400

— Жирятинский район – 197

— Рогнединский район – 152 (+1)

— Иногородние – 92 (+1).

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