Фото: пресс-служба правительства Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 10 августа 2021 года. За минувшие сутки заболели 228 жителя региона, выздоровели 106 человека. Зарегистрировали 10 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе.
В целом у 56594 человек подтвердили коронавирус, вылечились 51489 жителя области, умерли 886 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 688 118.
Больше всего заболевших в Брянске. За сутки в городе подвтердили 133 новых случая коронавируса. В Брянском районе 21 заболевший, в Карачевском - 11. Всего ковид-19 за сутки выявили в 18 городах и районах региона.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 10 августа 2021 года:
— Брянск – 21335 (+133)
— Брянский район – 6045 (+21)
— Дятьковский район – 2522 (+7)
— Карачевский район – 1957 (+11)
— Клинцы – 1742
— Стародубский район – 1531 (+7)
— Новозыбков – 1525
— Трубчевский район – 1500 (+6)
— Навлинский район – 1453 (+1)
— Выгоничский район – 1312
— Жуковский район – 1281
— Унечский район – 1148 (+6)
— Брасовский район – 1211 (+1)
— Комаричский район – 1026 (+2)
— Почепский район – 994 (+2)
— Мглинский район – 927
— Климовский район – 887
— Погарский район – 851
— Фокино – 853 (+2)
— Клетнянский район – 833 (+3)
— Дубровский район – 776 (+9)
— Сельцо – 747 (+2)
— Суземский район – 647 (+8)
— Клинцовский район – 596
— Суражский район – 548
— Злынковский район – 533
— Гордеевский район – 486
— Севский район – 417 (+5)
— Красногорский район – 400
— Жирятинский район – 197
— Рогнединский район – 152 (+1)
— Иногородние – 92 (+1).
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