В Брянске главу управления ветеринарии оштрафовали на 450 тысяч рублей за взятку

После прокурорской проверки чиновницу уличили в растрате бюджетных денег. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Брянске осудили главу управления ветеринарии за взятку в 100 тысяч рублей. Ее оштрафовали на 450 тысяч рублей. Приговор вынесли в Брянском районном суде 17 июня. Он не вступил в законную силу, сообщают на сайте суда.

Напомним, днем 30 октября прошлого года обвиняемая находилась в поселке Путевка Брянского района. После прокурорской проверки ее уличили в растрате бюджетных денег.

Она испугалась увольнения и уголовной ответственности. И для пересмотра результатов проверки через свою знакомую передала 100 тысяч рублей в качестве взятки правоохранителям.

Но посредница сообщила о замысле чиновницы в полицию. Галину Бузаеву задержали.

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