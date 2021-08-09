Студенческие энергетические отряды Брянскэнерго оказали волонтерскую помощь заповеднику «Брянский лес»

Фото: «Россети Центр Брянскэнерго».

IMG_6509Студенческие энергетические отряды (СЭО), которые этим летом работают на объектах филиала «Россети Центр Брянскэнерго», посетили заповедник «Брянский лес» и оказали ему волонтерскую помощь.

Трудовая вахта участников СЭО включает в себя не только выполнение работ, направленных на обеспечение бесперебойного энергоснабжение потребителей Брянской области, но и их участие в социальной жизни филиала. Недавно студенты приобщились к волонтерскому движению, развитому на энергопредприятии. Вместе с представителями Совета по работе с молодежью, которые в прежние годы также были членами студенческих энергетических отрядов Брянскэнерго, а теперь являются работниками филиала, они помогали спасти от разрушения «Музей наличников». Эта экспозиция является частью заповедника под открытым небом и представляет собой коллекцию деревянных наличников - элементов украшения традиционного русского дома. Энергетики покрыли необычную выставку специальной пропиткой и лаком, препятствующим разрушению из-за воздействия атмосферных явлений, перепада температур и насекомых.

Работники заповедника поблагодарили ребят и провели для них экскурсию по экотропе «Наш дом – Брянский лес». Она проложена в долине малой лесной речки Теребушки. Здесь живут бобры, утки, болотные черепахи. Прилетают кормиться серые цапли и даже чёрный аист. На тропе расположены деревянные фигуры этих животных и птиц. Экскурсоводы рассказали студентам об особенностях флоры и фауны Брянской области.

Энергетики в рамках волонтерского движения оказывает помощь заповеднику «Брянский лес» на протяжении нескольких лет.