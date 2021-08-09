В Брянске заговорили об отмене вечерних и ночных автобусов

Фото: "Брянский автобус".

В Брянске заговорили об отмене автобусных рейсов в вечернее и ночное время суток. Источники в социальных сетях сообщили, что автобусы нерентабельны, поэтому их хотят отменить. Крупные сетевые группы провели опросы, где больше 80 процентов жителей просят оставить ночные рейсы.

— Для большинства горожан ночные рейсы разовые, — пишет жительница Татьяна. — Но приятно, когда ты можешь уехать домой в темное время суток на автобусе.

По словам горожан, пассажиров приучили к тому, что уехать на общественном транспорте после восьми часов вечера невозможно. В этом винят маршрутчиков, многие из которых не работают поздно вечером — невыгодно. Люди не могут дождаться транспорта и уезжают на такси.

— Я работал на 31-ом маршруте, — пишет водитель автобусов Дмитрий. — Последний рейс в 23.00 не нужен, потому что транспорт пустой. Все настолько плохо, что не видели даже прохожих. Ездят в основном пьяные, которые отказываются платить за проезд. Были 1-2 трезвых человека на четыре района, но они могут поехать на такси.

С ним соглашаются и другие водители автобусов. Им главное выполнить план, а ночные рейсы этому не способствуют.

— Сейчас собирают данные по пассажиропотоку, — рассказали "КП-Брянск" в службе движения ПАТП. — В салонах автобусов есть видеокамеры, у кондукторов — терминалы, поэтому мы можем объективно оценить ситуацию. Что будет дальше — неизвестно. Пока речи об отмене автобусов нет.