Фото: пресс-служба правительства Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 8 августа 2021 года. За минувшие сутки заболели 232 жителя региона, выздоровели 153 человека. Зарегистрировали 8 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе.
В целом у 56296 человек подтвердили коронавирус, вылечились 51383 жителя области, умерли 876 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 688 118. За сутки выполнили 794 ПЦР-теста.
Больше всего заболевших в Брянске. За сутки в городе подвтердили 93 новых случая коронавируса. В Навлинском районе 15 заболевших, в Брянском - 14, в Дятьковском - 13, в Карачевском - 11. Всего ковид-19 за сутки выявили в 26 городах и районах региона.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 9 августа 2021 года:
— Брянск – 21202 (+93)
— Брянский район – 6024 (+14)
— Дятьковский район – 2515 (+13)
— Карачевский район – 1946 (+11)
— Клинцы – 1742 (+8)
— Стародубский район – 1524 (+3)
— Новозыбков – 1525 (+4)
— Трубчевский район – 1494 (+1)
— Навлинский район – 1452 (+15)
— Выгоничский район – 1312 (+6)
— Жуковский район – 1281
— Унечский район – 1142
— Брасовский район – 1210 (+1)
— Комаричский район – 1024 (+6)
— Почепский район – 992 (+7)
— Мглинский район – 927 (+4)
— Климовский район – 887 (+3)
— Погарский район – 851 (+5)
— Фокино – 851
— Клетнянский район – 830 (+5)
— Дубровский район – 767 (+3)
— Сельцо – 745 (+6)
— Суземский район – 639 (+1)
— Клинцовский район – 596 (+3)
— Суражский район – 548
— Злынковский район – 533 (+2)
— Гордеевский район – 486 (+1)
— Севский район – 412 (+2)
— Красногорский район – 400 (+7)
— Жирятинский район – 197 (+3)
— Рогнединский район – 151 (+3)
— Иногородние – 91 (+2).