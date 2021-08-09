Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 8 августа 2021 года. За минувшие сутки заболели 232 жителя региона, выздоровели 153 человека. Зарегистрировали 8 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе.

В целом у 56296 человек подтвердили коронавирус, вылечились 51383 жителя области, умерли 876 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 688 118. За сутки выполнили 794 ПЦР-теста.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки в городе подвтердили 93 новых случая коронавируса. В Навлинском районе 15 заболевших, в Брянском - 14, в Дятьковском - 13, в Карачевском - 11. Всего ковид-19 за сутки выявили в 26 городах и районах региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 9 августа 2021 года:

— Брянск – 21202 (+93)

— Брянский район – 6024 (+14)

— Дятьковский район – 2515 (+13)

— Карачевский район – 1946 (+11)

— Клинцы – 1742 (+8)

— Стародубский район – 1524 (+3)

— Новозыбков – 1525 (+4)

— Трубчевский район – 1494 (+1)

— Навлинский район – 1452 (+15)

— Выгоничский район – 1312 (+6)

— Жуковский район – 1281

— Унечский район – 1142

— Брасовский район – 1210 (+1)

— Комаричский район – 1024 (+6)

— Почепский район – 992 (+7)

— Мглинский район – 927 (+4)

— Климовский район – 887 (+3)

— Погарский район – 851 (+5)

— Фокино – 851

— Клетнянский район – 830 (+5)

— Дубровский район – 767 (+3)

— Сельцо – 745 (+6)

— Суземский район – 639 (+1)

— Клинцовский район – 596 (+3)

— Суражский район – 548

— Злынковский район – 533 (+2)

— Гордеевский район – 486 (+1)

— Севский район – 412 (+2)

— Красногорский район – 400 (+7)

— Жирятинский район – 197 (+3)

— Рогнединский район – 151 (+3)

— Иногородние – 91 (+2).