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Общество9 августа 2021 11:00

В брянской деревне Чухраи заработал дом-музей старинного быта

Здесь уже побывали первые посетители
Надежда ПЕТРУНИНА
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Музей своими руками при помощи друзей создала Ирина Птицина.

Музей своими руками при помощи друзей создала Ирина Птицина.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Суземском районе в деревне Чухраи заработал дом-музей старинного быта. Его своими руками при помощи друзей создала Ирина Птицина. Она раньше проживала в Москве, а сейчас, почти наша землячка, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Первых посетителей музей принял на праздник Ивана Купалы 11 июля. Они ознакомились с экспозицией. На ней представили предметы старинной домашней утвари, одежды, обуви и рушников.

Также гости посмотрели фотовыставку Николая Шпиленка. Кроме того, попробовали блюда местной кухни, посетили мастер-класс по изготовлению куколки-купальницы. А также на память фотографировались на фоне природы.

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