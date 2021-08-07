В Брянске появится бюст Героя Советского Союза Николая Богданова

Бюст Николая Богданова в июне 2021 года установили в Севастополе.

В Брянске появится бюст участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза, артиллериста Николая Богданова. Он командовал дивизией, которая в августе 1943 года освобождала Карачев от фашистов. В сентябре командир участвовал в Брянской наступательной операции.

4 октября Николай Богданов погиб, подорвавшись на мине. Его похоронили на кладбище в Брянске.

Бюст Николая Богданова предложили городским чиновникам в дар общественники. Но в администрации денег на транспортировку и установку памятника не нашли, поэтому отказались от него.

Но глава города решила, что бюст Богданову Брянску нужен. И назвала решение чиновников "некомпетентными и несогласованными". Для памятника сейчас выбирают место, сообщают в пресс-службе Брянского городского Совета.

- Мы считаем, что память этого человека должна быть увековечена в нашем городе, - говорит Марина Дбар. - Мы сожалеем, что ответственные лица проявили халатность в рассмотрении обращения общественников, повели себя непрофессионально и невнимательно.

Кстати, таким же образом в Брянске появился бюст адмиралу Ушакову. Памятник установлен у часовни на Набережной. К нашему городу адмирал прямого отношения не имел. Но дареному коню в зубы не смотрят.

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