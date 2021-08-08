На размытой дороге в Навлинском районе в ДТП погиб автомобилист

Фото: УГИБДД по Брянской области.

На размытой дороге в Навлинском районе в ДТП погиб 46-летний автомобилист. Автоавария случилась в период с 3.00 до 5.20 в воскресенье, 8 августа, на 14-м километре дороги М-3 "Украина"-Пролысово-Гавань, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

Водитель "Хендай Гетц" двигался со стороны Навли в сторону Пролысова. В месте дорожных работ он наехал на насыпь из щебня и ограждения. Машина перевернулась. Водитель погиб на месте аварии.

- Дорожные знаки установлены в полном объеме в соответствии с утвержденной схемой организации дорожного движения в месте производства дорожных работ, - говорят в Госавтоинспекции. - Состояние водителя в момент ДТП определит медицинская экспертиза.

Напомним, дорогу в сторону села Пролысово размыло ливнем в конце июня. В тот вечер в яму упал автомобиль. Дорожники вскоре организовали объездную дорогу. Но и ее смыло во время очередного ливня.