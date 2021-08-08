Фото: правительство Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 8 августа 2021 года. За минувшие сутки заболели 230 жителей региона, выздоровели 211 человек. Зарегистрировали 9 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе.
В целом у 56064 человек подтвердили коронавирус, вылечились 51230 жителей области, умерли 868 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 687 324. За сутки выполнили 2502 ПЦР-теста.
На этот раз больше всего заболевших в Дятьковском районе - 30 человек. 28 новых случаев выявили в Брянском районе. Только на третьем месте по суточному приросту Брянск - здесь зарегистрировали 27 новых заболевших. Всего ковид-19 за сутки выявили в 28 городах и районах региона.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 8 августа 2021 года:
— Брянск – 21109 (+27)
— Брянский район – 6010 (+28)
— Дятьковский район – 2502 (+30)
— Карачевский район – 1935 (+10)
— Клинцы – 1734 (+10)
— Стародубский район – 1521 (+3)
— Новозыбков – 1521 (+10)
— Трубчевский район – 1493 (+8)
— Навлинский район – 1437
— Выгоничский район – 1306
— Жуковский район – 1281 (+13)
— Унечский район – 1142 (+2)
— Брасовский район – 1209 (+6)
— Комаричский район – 1018 (+4)
— Почепский район – 985 (+6)
— Мглинский район – 923 (+13)
— Климовский район – 884 (+3)
— Погарский район – 846 (+2)
— Фокино – 851 (+9)
— Клетнянский район – 825 (+7)
— Дубровский район – 764 (+7)
— Сельцо – 739 (+8)
— Суземский район – 638 (+2)
— Клинцовский район – 593 (+4)
— Суражский район – 548 (+1)
— Злынковский район – 531 (+3)
— Гордеевский район – 485 (+9)
— Севский район – 410 (+2)
— Красногорский район – 393 (+2)
— Жирятинский район – 194 (+1)
— Рогнединский район – 148
— Иногородние – 89.