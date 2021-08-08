Фото: правительство Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 8 августа 2021 года. За минувшие сутки заболели 230 жителей региона, выздоровели 211 человек. Зарегистрировали 9 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе.

В целом у 56064 человек подтвердили коронавирус, вылечились 51230 жителей области, умерли 868 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 687 324. За сутки выполнили 2502 ПЦР-теста.

На этот раз больше всего заболевших в Дятьковском районе - 30 человек. 28 новых случаев выявили в Брянском районе. Только на третьем месте по суточному приросту Брянск - здесь зарегистрировали 27 новых заболевших. Всего ковид-19 за сутки выявили в 28 городах и районах региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 8 августа 2021 года:

— Брянск – 21109 (+27)

— Брянский район – 6010 (+28)

— Дятьковский район – 2502 (+30)

— Карачевский район – 1935 (+10)

— Клинцы – 1734 (+10)

— Стародубский район – 1521 (+3)

— Новозыбков – 1521 (+10)

— Трубчевский район – 1493 (+8)

— Навлинский район – 1437

— Выгоничский район – 1306

— Жуковский район – 1281 (+13)

— Унечский район – 1142 (+2)

— Брасовский район – 1209 (+6)

— Комаричский район – 1018 (+4)

— Почепский район – 985 (+6)

— Мглинский район – 923 (+13)

— Климовский район – 884 (+3)

— Погарский район – 846 (+2)

— Фокино – 851 (+9)

— Клетнянский район – 825 (+7)

— Дубровский район – 764 (+7)

— Сельцо – 739 (+8)

— Суземский район – 638 (+2)

— Клинцовский район – 593 (+4)

— Суражский район – 548 (+1)

— Злынковский район – 531 (+3)

— Гордеевский район – 485 (+9)

— Севский район – 410 (+2)

— Красногорский район – 393 (+2)

— Жирятинский район – 194 (+1)

— Рогнединский район – 148

— Иногородние – 89.