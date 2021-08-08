Фото: "Брянский убранизм".

В Брянске разработали новую схему троллейбусных маршрутов. Старая оказалась неактуальной: некоторых троллейбусов уже не ходит, у других - поменялся маршрут. Новую схему разместят в транспорте осенью этого года.

На схеме указано, как добраться до аэропорта, автовокзалов, железнодорожных станций и платформ, а также до достопримечательностей.

В сентябре в городе поменяется несколько троллейбусных маршрутов, пишут авторы в группе "Брянский урбанизм". Поэтому схему придется перечертить. А пока они принимают предложения и замечания по своей работе.