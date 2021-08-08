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Общество8 августа 2021 10:00

В Брянске разработали новую схему троллейбусных маршрутов

Она появится в транспорте осенью этого года
Марина АНТОНОВА
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Фото: "Брянский убранизм".

Фото: "Брянский убранизм".

В Брянске разработали новую схему троллейбусных маршрутов. Старая оказалась неактуальной: некоторых троллейбусов уже не ходит, у других - поменялся маршрут. Новую схему разместят в транспорте осенью этого года.

На схеме указано, как добраться до аэропорта, автовокзалов, железнодорожных станций и платформ, а также до достопримечательностей.

В сентябре в городе поменяется несколько троллейбусных маршрутов, пишут авторы в группе "Брянский урбанизм". Поэтому схему придется перечертить. А пока они принимают предложения и замечания по своей работе.

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