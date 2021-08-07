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Спорт7 августа 2021 20:20

Брянское "Динамо" обыграло на выезде команду "Салют" из Белгорода

Матч завершился со счетом 0:2
Марина АНТОНОВА
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Следущий матч сине-белые проведут в Москве.

Следущий матч сине-белые проведут в Москве.

Брянское "Динамо" на выезде обыграло белгородскую команду "Салют". Четвертая игра первенства "Олимп" прошла вечером в субботу, 7 августа, на стадионе в Белгороде.

Оба гола сине-белые забили в первом тайме. На 17-й минуте матча в ворота соперников попал Максим Васильев, на 45-й - Кирилл Гордеев.

Кстати, в Белгороде игра прошла со зрителями на стадионе. В Брянске из-за коронавируса это пока запрещено.

- По итогам четырех туров сине-белые располагаются на четвертом месте в своей подгруппе, - говорят в ФК "Динамо-Брянск".

Следующий матч брянская команда проведет в Москве. 11 августа "Динамо" встретится с командой "Красава" в рамках 1/64 финала Бетсити-Кубка России.

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