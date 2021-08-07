Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 7 августа 2021 года. За минувшие сутки заболели 235 жителей региона, выздоровели 263 человека. Зарегистрировали 8 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе.

В целом у 55834 человек подтвердили коронавирус, вылечились 51019 жителей области, умер 859 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 684 822. За сутки выполнили 2259 ПЦР-тестов.

В Брянске зафиксировали 126 заболевших. Это самый большой суточный прирост. 23 новых случаев заболевания коронавирусом обнаружили в Дятьковском районе. По 11 ковид-положительных прибавилось в Новозыбкове и Унечском районе. Всего ковид-19 за сутки выявили в 20 городах и районах региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 7 августа 2021 года:

— Брянск – 21082 (+126)

— Брянский район – 5982 (+6)

— Дятьковский район – 2472 (+23)

— Карачевский район – 1925 (+9)

— Клинцы – 1724

— Стародубский район – 1518 (+9)

— Новозыбков – 1511 (+11)

— Трубчевский район – 1485 (+6)

— Навлинский район – 1437

— Выгоничский район – 1306

— Жуковский район – 1268 (+1)

— Унечский район – 1140 (+11)

— Брасовский район – 1203 (+5)

— Комаричский район – 1014

— Почепский район – 979 (+4)

— Мглинский район – 910 (+3)

— Климовский район – 881 (+2)

— Погарский район – 844 (+2)

— Фокино – 842 (+3)

— Клетнянский район – 818

— Дубровский район – 757

— Сельцо – 731

— Суземский район – 636 (+1)

— Клинцовский район – 589 (+4)

— Суражский район – 547 (+5)

— Злынковский район – 528

— Гордеевский район – 476 (+3)

— Севский район – 408

— Красногорский район – 391 (+1)

— Жирятинский район – 193

— Рогнединский район – 148

— Иногородние – 89.

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