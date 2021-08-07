Фото: пресс-служба правительства Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 7 августа 2021 года. За минувшие сутки заболели 235 жителей региона, выздоровели 263 человека. Зарегистрировали 8 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе.
В целом у 55834 человек подтвердили коронавирус, вылечились 51019 жителей области, умер 859 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 684 822. За сутки выполнили 2259 ПЦР-тестов.
В Брянске зафиксировали 126 заболевших. Это самый большой суточный прирост. 23 новых случаев заболевания коронавирусом обнаружили в Дятьковском районе. По 11 ковид-положительных прибавилось в Новозыбкове и Унечском районе. Всего ковид-19 за сутки выявили в 20 городах и районах региона.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 7 августа 2021 года:
— Брянск – 21082 (+126)
— Брянский район – 5982 (+6)
— Дятьковский район – 2472 (+23)
— Карачевский район – 1925 (+9)
— Клинцы – 1724
— Стародубский район – 1518 (+9)
— Новозыбков – 1511 (+11)
— Трубчевский район – 1485 (+6)
— Навлинский район – 1437
— Выгоничский район – 1306
— Жуковский район – 1268 (+1)
— Унечский район – 1140 (+11)
— Брасовский район – 1203 (+5)
— Комаричский район – 1014
— Почепский район – 979 (+4)
— Мглинский район – 910 (+3)
— Климовский район – 881 (+2)
— Погарский район – 844 (+2)
— Фокино – 842 (+3)
— Клетнянский район – 818
— Дубровский район – 757
— Сельцо – 731
— Суземский район – 636 (+1)
— Клинцовский район – 589 (+4)
— Суражский район – 547 (+5)
— Злынковский район – 528
— Гордеевский район – 476 (+3)
— Севский район – 408
— Красногорский район – 391 (+1)
— Жирятинский район – 193
— Рогнединский район – 148
— Иногородние – 89.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».