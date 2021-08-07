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Общество7 августа 2021 8:55

В Брянске за 300 миллионов рублей купят 32 автобуса большого класса

Транспорт поставят в город до 10 декабря
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске за 300 миллионов рублей купят 32 автобуса большого класса. Вместимость одной машины - от 70 до 111 человек. Сидячих мест - 25, одно место предназначено для инвалида на коляске. Стоимость одного автобуса - 9 миллионов 375 тысяч рублей. Соответствующую закупку опубликовали на официальном сайте, пишут в группе "Брянский автобус".

В каждом автобусе должен быть кондиционер, видеокамеры, электронные указатели рейсов, "бегущая строка", автоинформатор, система ГЛОНАСС, тахограф и устройство для высадки и посадки инвалидов.

Заявки на участия в аукционе принимают до 18 августа. Конкурс пройдет 20 августа.

Автобусы должны поставить в Брянск до 10 декабря. Их передадут на баланс городского автотранспортного предприятия.

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