Разыскивающая своих родных жительница брянского Дятькова нашла старшую сестру

Старшую сестру Людмилу Карине помогли найти социальные сети. Фото: vk.com, личная страница Карины Перфиловой.

Разыскивающая своих родных жительница брянского Дятькова Карина Перфилова нашла старшую сестру Людмилу. Как рассказала 24-летняя девушка «КП-Брянск», помогли ей в этом социальные сети.

- Сначала меня сама нашла двоюродная сестра, - рассказывает Карина «КП-Брянск». – Мы нашли старую страничку Люды в одноклассниках. У нее там было всего лишь четыре подписчика. Каждому из них написали.

Одна женщина откликнулась и поинтересовалась, для чего ищут Людмилу. Карина ей обо всем написала. После Люда сама отозвалась. Оказалось, что живет она в Погаре. 30-летняя женщина не знала, что ее ищут. На протяжении долгого времени Людмила тоже искала своих родных и близких, но, к сожалению, безрезультатно.

- В среду, 4 августа, днем мы с сестрой созвонились по видеосвязи, - продолжает рассказ Карина Перфилова. - Людмила замужем, у нее двое сыновей.

Людмила рассказала сестре, что ее удочеряла семья. Но через какое-то время, не найдя с девочкой общего языка, супруги от Людмилы отказались. Сейчас она с приемными родителями не общается. Карина и Людмила договорилась увидеться. Через неделю, на выходных, состоится в Дятьково долгожданная встреча двух сестер.

Напомним, уже в течение шести лет, как только Карине исполнилось 18, она начала поиски своих четырех сестер и брата. Людмилы – 30 лет, Галины – 27 лет, Олеси – 26 лет и Алеши –23 года. Четвертая сестра - сама 24-летняя Татьяна. Это и есть Карина, та самая девочка, которая пытается найти родных. Имя ей изменили приемные родители. Карине удалось найти единственную фотографию ее родной матери. Снимок ей отдал родной брат ее матери Николай.

Карине удалось найти одну единственную фотографию ее родной матери. Фото: vk.com, личная страница Карины Перфиловой.

Многодетная мать Светлана Гришкова, в девичестве Зайцева, покончила с собой в феврале 1999 года. Она проживала в районе автостанции города Дятьково с детьми. После ее смерти малыши попали в приемные семьи. Алешу усыновила семья военных и увезла мальчика в неизвестном направлении. Галину и Олесю новые родители забрали заграницу, а самую старшую Людмилу – направили в брянский детский дом, откуда ее и забрала новая семья. Такую информацию сообщили в органах опеки новой маме Карины, которая хотела собрать детей вместе.

Сама Карина с первого дня удочерения так и живет в Дятькове, поскольку ее приняла семья из этого города. Пять лет назад девушка вышла замуж. Вместе с 32-летним мужем Никитой они растят дочь Варвару. Девочке пошел четвертый годик.

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