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Общество5 августа 2021 11:35

Бывший брянский военком получил должность в облправительстве

Андрей Соломенцев возглавил мобилизационное управление
Анна ЛЕВКИНА
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Бывший брянский военный комиссар Андрей Соломенцев получил должность в облправительстве.

Бывший брянский военный комиссар Андрей Соломенцев получил должность в облправительстве.

Фото: Анна ЛЕВКИНА

Бывший военный комиссар Брянской области Андрей Соломенцев получил должность в облправительстве. Отныне он руководит мобилизационным управлением. Соответствующую информацию разместили на официальном сайте исполнительного органа.

Андрей Соломенцев ушел в отставку в мае этого года. Уже тогда анонсировалось, что это связано с переходом на другое место работы.

Андрей Леонидович проработал в должности военкома 14 лет. Генерал-майор запаса имеет награду Орден Дружбы. Также он поощрен Почетными грамотами Министра обороны, губернатора региона, Брянской областной Думы.

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