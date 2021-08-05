Бывший брянский военком получил должность в облправительстве

Бывший брянский военный комиссар Андрей Соломенцев получил должность в облправительстве. Фото: Анна ЛЕВКИНА

Бывший военный комиссар Брянской области Андрей Соломенцев получил должность в облправительстве. Отныне он руководит мобилизационным управлением. Соответствующую информацию разместили на официальном сайте исполнительного органа.

Андрей Соломенцев ушел в отставку в мае этого года. Уже тогда анонсировалось, что это связано с переходом на другое место работы.

Андрей Леонидович проработал в должности военкома 14 лет. Генерал-майор запаса имеет награду Орден Дружбы. Также он поощрен Почетными грамотами Министра обороны, губернатора региона, Брянской областной Думы.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».