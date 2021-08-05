Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 5 августа 2021 года. За минувшие сутки заболели 243 жителя региона, выздоровели 357 человек. Зарегистрировали 10 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе.

В целом у 55358 человек подтвердили коронавирус, вылечились 50358 жителей области, умерли 842 пациента. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 680420. За сутки выполнили 2344 ПЦР-теста.

В Брянске зафиксировали 135 заболевших. Это самый большой суточный прирост. 61 новый случай заболевания коронавирусом обнаружили в Брянском районе. 24 ковид-положительных прибавилось в Карачевском районе, 10 – в Навлинском районе, 7 – в Сельцо. Всего «Ковид-19» за сутки выявили в 8 городах и районах региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 5 августа 2021 года:

— Брянск – 20869 (+135)

— Брянский район – 5973(+61)

— Дятьковский район – 2438

— Карачевский район – 1916 (+24)

— Клинцы - 1712

— Стародубский район – 1500

— Новозыбков – 1490

— Трубчевский район – 1467

— Навлинский район – 1432 (+10)

— Выгоничский район – 1306 (+3)

— Жуковский район – 1248(+1)

— Унечский район – 1125

— Брасовский район – 1198

— Комаричский район – 1011(+2)

— Почепский район – 969

— Мглинский район – 906

— Климовский район – 878

— Погарский район – 833

— Фокино – 832

— Клетнянский район – 800

— Дубровский район – 753

— Сельцо – 731(+7)

— Суземский район – 634

— Клинцовский район – 583

— Суражский район – 540

— Злынковский район – 524

— Гордеевский район – 473

— Севский район – 406

— Красногорский район – 389

— Жирятинский район – 186

— Рогнединский район – 147

— Иногородние – 89

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