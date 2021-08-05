Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 5 августа 2021 года. За минувшие сутки заболели 243 жителя региона, выздоровели 357 человек. Зарегистрировали 10 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе.
В целом у 55358 человек подтвердили коронавирус, вылечились 50358 жителей области, умерли 842 пациента. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 680420. За сутки выполнили 2344 ПЦР-теста.
В Брянске зафиксировали 135 заболевших. Это самый большой суточный прирост. 61 новый случай заболевания коронавирусом обнаружили в Брянском районе. 24 ковид-положительных прибавилось в Карачевском районе, 10 – в Навлинском районе, 7 – в Сельцо. Всего «Ковид-19» за сутки выявили в 8 городах и районах региона.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 5 августа 2021 года:
— Брянск – 20869 (+135)
— Брянский район – 5973(+61)
— Дятьковский район – 2438
— Карачевский район – 1916 (+24)
— Клинцы - 1712
— Стародубский район – 1500
— Новозыбков – 1490
— Трубчевский район – 1467
— Навлинский район – 1432 (+10)
— Выгоничский район – 1306 (+3)
— Жуковский район – 1248(+1)
— Унечский район – 1125
— Брасовский район – 1198
— Комаричский район – 1011(+2)
— Почепский район – 969
— Мглинский район – 906
— Климовский район – 878
— Погарский район – 833
— Фокино – 832
— Клетнянский район – 800
— Дубровский район – 753
— Сельцо – 731(+7)
— Суземский район – 634
— Клинцовский район – 583
— Суражский район – 540
— Злынковский район – 524
— Гордеевский район – 473
— Севский район – 406
— Красногорский район – 389
— Жирятинский район – 186
— Рогнединский район – 147
— Иногородние – 89
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