Приговор осужденному в Брянске за госизмену россиянину оставили в силе

Юрия Ещенко задержали при попытке передать иностранной спецслужбе сведения, являющиеся государственной тайной. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Верховный суд России не изменил приговор Брянского областного суда, который вынесли гражданину России Юрию Ещенко за госизмену. Сообщает портал РАПСИ.

Суд приговор признал законным. Жалобы со стороны защиты не удовлетворил.

В ноябре 2020 года Брянский облсуд признал виновным Юрия Ещенко в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 Уголовного кодекса России. Ему назначили наказание в виде 13 лет лишения свободы.

Следствие и суд установили, что Ещенко, работавший в организации, занимавшейся в Североморске обслуживанием радиоэлектронных систем кораблей Северного флота, решил передать секретную информацию Соединенным Штатам Америки. В ней содержались сведения о перспективных разработках российского военно-промышленного комплекса.

Ещенко копировал секретные документы на комплексы вооружения, используемого Вооруженными силами России на Северном флоте. На преступление пошел из корыстных целей.

В начале 2019 года осужденный установил контакт с Центральным разведывательным управлением США. В июле 2019 года его задержали на территории Брянской области сотрудниками УФСБ России по Брянской области и центрального аппарата ФСБ. Задержали в тот момент, когда он пытался передать иностранной спецслужбе сведения, являющиеся государственной тайной.

Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 Уголовного кодекса России. Юрия Ещенко приговорили к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима. В ходе суда он вину признал и раскаялся в содеянном.

Уголовное дело рассматривала и.о. председателя областного суда Наталья Третьякова, предварительное следствие вели следственные органы ФСБ России.

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