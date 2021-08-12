В Брянске прокуратура выявила нарушения в детской школе искусств № 2

Проверку вызвали недовольства родителей обучающихся. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске выявили нарушения в здании, где разместили детскую школу искусств № 2 имени Чайковского. Здесь не соблюдали нарушения противопожарных требований, безопасности дорожного движения, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Прежнее здание музыкальной школы по улице Калинина, 77 находится в аварийном состоянии из-за длительного срока эксплуатации. Школе предоставили здание, площадью 816,6 квадратных метра, расположенное на улице Калинина, дом 221/1. Здесь провели ремонт, сделали перепланировку внутренних помещений, оборудовали аварийные и пожарные выходы. Сейчас рабочие убирают территорию, обрезают кустарник.

Родителям обучающихся новое здание не понравилось, они пожаловались в прокуратуру.

- Планы эвакуации людей при пожаре в здании не соответствуют требованиям закона,- говорят в надзорном ведомстве. - В здании нет первичных средств пожаротушения, замки на дверях эвакуационных выходов невозможно свободно открыть изнутри без ключа.

На остановке "Памятник Артиллеристам" нет заездных карманов и посадочных площадок, дорожных знаков. На четной стороне демонтировали павильон. Асфальт на тротуаре разрушился, на некоторых участках отсутствует стационарное электричество. Нет пешеходного перехода у самой школы.

А напротив здания школы находятся строения в заброшенном состоянии. Там нет окон, повреждена крыша.

Никто не проводил обследование здания на аварийность.

- Главе Брянской городской администрации внесли представления, - говорят в прокуратуре Брянской области. - На директора учреждения заели административное дело по статье «Нарушение требований пожарной безопасности». Также ему объявили предостережение.

Напомним, в конце июля на сайте Брянской городской администрации появляется информация о том, что в Советском районе детская школа искусств №2 готовится к новоселью. Из аварийного здания на улице Калинина, 77 юные музыканты переезжают в историческое здание на Калинина, 221. Но родители поднимают бунт, пишут письмо прокурору области Александру Войтовичу с жалобой на новое помещение и обращаются к властям с просьбой не переселять их.

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