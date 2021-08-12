Денежные средства на проведение работ выделят из бюджета области. Фото: "Брянская Губерния".

В Брянске отремонтируют парк «Соловьи» и площадь Партизан. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Площадь Партизан смотрится вполне удовлетворительно. А вот парк на Кургане Бессмертия давно требует ремонта. Здесь уже давно разрушились асфальтовые дорожки. Местами территорию облагораживают частники по собственному желанию. Но это происходит временами.

- Эти знаковые для жителей Брянска должны засиять по-новому, чтобы люди гордились своим городом и могли комфортно отдыхать с семьями, с друзьями, - сказал Александр Богомаз.

Денежные средства на проведение работ выделят из бюджета области. Ремонт обещают закончить до конца года.

Кстати, уже сейчас подъем на мемориал Курган Бессмертия закрыт. Начались восстановительные работы на самом монументе - Звезде. Его чистят от старой краски. Ремонт продлиться до конца августа.

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